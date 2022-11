Vastaamon tietomurtoepäillystä rikostutkinta myös Turussa – epäillään toisesta tietomurrosta ja muista rikoksista

Poliisi epäilee, että Vastaamon tietomurrosta epäilty mies on tehnyt toisen tietomurron ja muita rikoksia Turussa.

Vastaamon tietomurrosta epäillystä 25-vuotiaasta miehestä rikostutkinta myös Turussa

Tutkinta on Vastaamon tapauksesta erillinen, ja siitä vastaa Lounais-Suomen poliisi.

Turussa tapahtuneiden epäillyn tietomurron ja viestintäsalaisuuden loukkauksen tekoaika on maaliskuusta 2019 lokakuuhun 2021. Tutkinnanjohtaja Kaarle Lönnrothin mukaan epäilyissä kohteena ei ole iso taho eikä asia ole aiemmin ollut julkisuudessa. Kohteena ovat hänen mukaansa olleet yksityishenkilö ja yritys.

Tutkinnassa on toinenkin epäilty. Hän oleskelee Lönnrothin mukaan Suomessa ja hänet on tavoitettu.

Lönnroth on tapauksesta vaitonainen, koska esitutkinta on yhä kesken. Hänen mukaansa tutkinta valmistuu sitten, kun kaikki asiaan liittyvät ihmiset saadaan kuultua.

- Juttu olisi varmaan lähtenyt jo kauan sitten syyteharkintaan, jos henkilöt olisi saatu kuultua, hän sanoo.

Asiassa epäillään lisäksi todistusaineiston vääristelemistä. Lönnroth ei kommentoi epäiltyjen henkilöllisyyttä.

Euroopan etsityimpien listalla

Vastaamon ja Turun jutuissa epäilty 25-vuotias mies vangittiin lokakuun lopulla poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa.

Hänet on lisätty Europolin etsityimpien listalle. Lisäksi keskusrikospoliisin mukaan mies on etsintäkuulutettu ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Vastaamon tapauksessa häntä epäillään muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeän kiristyksen yrityksestä

