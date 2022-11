Herätys: Aamiaisen hinta muuttui | Yhdysvalloissa välivaalit | Koronasta tulossa kausi-infektio

Aamun pääuutiset:

Näin aamiaisen hinta muuttui vuodessa: kananmunat jopa kolmanneksen aiempaa kalliimpia, kasvimaidon hinta nousi vähemmän kuin maidon

Yhdysvallat äänestää tänään välivaaleissa, jotka koettelevat jälleen maan demokratiaa – lue tästä, mitä on pelissä

Korona näyttää suuntaavan kausi-infektioksi, mutta tämä vuosi on vilauttanut uusia uhkia – virologi toivoo pandemian oppien jääneen mieleen

Energiavirasto saanut useita selvityspyyntöjä sähkön hinnoista: kysymykset koskevat myös sitä, voiko kuluttajalle tarjota vain pörssisähköä

Zelenskyi: Venäjä pakotettava ”aitoihin rauhanneuvotteluihin”

Luvassa epävakaista säätä

Kuva: Anssi Vähämäki / Yle

Sadealue on liikkeessä maan etelä- ja keskiosan yli itään. Iltapäivällä sateet painottuvat itäisiin osiin maata. Etenkin Kainuun ja Koillismaan suunnalla sateet tulevat pääosin lumena, etelämpänä vetenä. Lunta voi paikoin kertyä yli 10 senttimetriä. Maan länsiosassa pilvipeite repeilee iltapäivällä paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja yksittäiset lumikuurot tai jäätävä tihku on mahdollista. Lämpötila on päivällä Lapin parin pakkasasteen ja etelän lähes +10 asteen välillä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.