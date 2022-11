Kemiläisyrittäjien tilausravintola tuhoutui tulipalossa: ”Kaikki pikkujouluvaraukset pitää perua”

Kemin Kuivanuorossa sijaitsevan Savotta-yrityksen tilausravintolana toimiva päärakennus on tuhoutunut tulipalossa. Palosta aiheutuu merkittävät vahingot yrittäjille.

– Rakennus on tuhoutunut sisältä kokonaan, kertoo yrittäjä Katja Limingoja.

Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle viideltä aamulla. Limingojan ja Pasi Alakiutun yrityksellä on parhaillaan asiakkaita majoittuneena muihin rakennuksiin.

– Täytyy alkaa järjestelemään asioita, että saadaan heidän asiat järjestettyä.

Kemin kaupungin keskustasta kahdeksan kilometrin päässä sijaitsevassa Savotassa on kahdeksan vuokrattavaa mökkiä, joissa on kaikkiaan 44 vuodepaikkaa. Alueelta löytyy tilausravintolan lisäksi tilaussauna paljuineen. Pikkujoulusesonki on yrityksessä kiireistä aikaa. Limingoja joutuu nyt perumaan myös tehtyjä varauksia.

– Kaikki pikkujouluvaraukset pitää perua. Varmaan menee pitkälle ensi vuoteen, ennen kuin voi ajatellakaan mitään toimintaa, Limingoja sanoo.

Keittiön tilat ovat kärsineet pahiten

Palokunta oli palopaikalla vielä aamulla kello yhdeksän aikaan ja teki jälkisammutustöitä.

Päivystävä palomestari Matti Eskonniemi Lapin pelastuslaitokselta kertoi, että varsinainen palo on saatu hallintaan.

Palossa tuhoutui majoitus- ja ravintolapalveluja tarjoavan yrityksen tilausravintolana toimiva päärakennus. Muut alueella olevat rakennukset ovat säilyneet vahingoittumattomina.

Päärakennuksen keittiön pää on palanut kokonaan. Muualla rakennuksessa on suuria lämpö- ja savuvahinkoja. Eskonniemi arvioi palosta aiheutuneen merkittävät vahingot yrittäjille.